Francisco J. Marques: «Boaventura, Vieira, Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira é que cometeram crimes»

Francisco J. Marques comentou na noite desta terça-feira, no Porto Canal, a recente decisão do Tribunal relativamente ao agravamento dos crimes que lhe foram imputados, tal como a Diogo Faria, no âmbito do Caso dos Emails. E rematou ao ataque: "Vamos aguardar tranquilamente. Todos sabemos quem foi que cometeu crimes. César Boaventura, Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Soares Oliveira... esses cometeram crimes. Dediquem-se a esses, esses são os verdadeiros criminosos."Antes, o diretor de informação e comunicação do FC Porto arrancou assim: "Não me sinto muito à vontade [para falar do tema], porque sou um dos arguidos. Mas tenho convicção, todos temos, que devemos ser absolvidos. Nós fizemos divulgações que ajudaram e muito à descoberta destas coisas. Se houve 'Caso E-toupeira', esta situação do César Boaventura, se houve estas investigações todas em relação ao Benfica deve-se muito às divulgações que foram feitas aqui. Defendemos em tribunal que há interesse público nestas divulgações e vamos lutar por isso até ao fim. Aconteça o que acontecer, a 12 de maio, isto continuará a discutir-se em recurso. Não cometemos crime, ajudámos, contribuímos e desde sempre fornecemos às autoridades todo o material que nos foi entregue. Depois, o resto não tem a ver connosco. Virem falar em privacidade, de ofensa a pessoa coletiva por causa de um livro. Um livro? Isto é tipo a Coreia do Norte? Em causa estava a prescrição, agora é assim? Porque vai prescrever agrava-se?".