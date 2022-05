Francisco J. Marques celebra "dia da libertação": «Praticamente uma época condenado ao silêncio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dia da libertação. 278 dias depois terminou a sucessão de castigos do CD da FPF. Praticamente uma época desportiva inteira condenado ao silêncio. 48 anos depois do 25 de abril de 1974… — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 6, 2022

Ao fim de 278 dias, Francisco J. Marques termina esta sexta-feira uma sucessão de castigos impostos pelo Conselho de Disciplina da FPF que o tem impedido de falar publicamente. A data foi lembrada pelo diretor de comunicação do FC Porto nas redes sociais, não escondendo o alívio por estar novamente 'livre'."O dia da libertação. 278 dias depois terminou a sucessão de castigos do CD da FPF. Praticamente uma época desportiva inteira condenado ao silêncio. 48 anos depois do 25 de abril de 1974…", escreveu Francisco J. Marques na sua conta de Twitter.