Francisco J. Marques critica Rui Costa: «Quando veio ao Dragão ficou na 1.ª fila do camarote...»

Depois de Pinto da Costa ter dito, em tom crítico, que não só não foi cumprimentado por Rui Costa no clássico de sábado como não o viu sequer, esta terça-feira foi a vez de Francisco J. Marques abordar o tema, no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal."O FC Porto comporta-se nestas situações como deve ser. Quando o Benfica veio cá jogar – duas vezes em dezembro - o Rui Costa foi colocado na primeira fila do camarote presidencial, não ao lado do presidente do FC Porto mas na primeira fila. E foi cumprimentado em ambos os jogos. Na Luz, o presidente foi colocado na sétima fila, já o presidente do Benfica, como disse o nosso presidente, nem sequer se sabe se lá esteve", revelou o diretor de comunicação dos azuis e brancos, num programa em que também fez uma análise às arbitragens ao longo deste campeonato."Tudo serve para colocar em causa o mérito da equipa. Tem-se procurado criar a ideia de que o FC Porto beneficiou de erros de arbitragem, até na sequência do golo anulado ao Benfica por 2 centímetros. Fomos consultar as análises dos especialistas, ex-árbitros que nos jornais avaliam os jogos dos três grandes, e, considerando os lances em que houve maioria, FC Porto teve cinco benefícios, o Sporting seis e o Benfica sete. Já prejuízos, o FC Porto teve 13, o Sporting nove e o Benfica três. Na contabilidade total dos jogos, o FC Porto teve prejuízo em oito, o Sporting em três e o Benfica um benefício em quatro. A ideia que se quer criar é errada, FC Porto foi é o clube prejudicado. Não íamos perder em Braga, com uma arbitragem que não cometesse erros não íamos perder, no mínimo empatávamos. O nosso recorde que pode ir aos 91 pontos iria ser ainda mais alto, mais extraordinário. Não somos nós que dizemos, são os analistas", vincou.