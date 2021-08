Francisco J. Marques dá exemplo espanhol e critica Governo: «Preparam-se para fazer o funeral do futebol português»

Francisco J. Marques deu como exemplo o acordo milionário que vai distribuir 2.700 milhões de euros pelos clubes espanhóis para voltar a atacar o Governo português, lembrando que o Estado ainda deve ao FC Porto "milhões de euros" relativos ao IVA.





Enquanto em Espanha os clubes de futebol vão receber uma “bazuca” de 2,7 mil milhões de euros, forma de combater os colossais prejuízos causados pela pandemia, em Portugal o futebol é asfixiado com uma carga fiscal que prejudica a competitividade das nossas equipas. pic.twitter.com/eLItor1EVA — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 4, 2021

"Enquanto em Espanha os clubes de futebol vão receber uma "bazuca" de 2,7 mil milhões de euros, forma de combater os colossais prejuízos causados pela pandemia, em Portugal o futebol é asfixiado com uma carga fiscal que prejudica a competitividade das nossas equipas", começou por escrever o diretor de comunicação dos dragões, prosseguindo: "Só agora, com o regresso parcial do público aos estádios, voltarão uma pequena parte das receitas perdidas. No caso do FC Porto a situação ainda é mais grave, pois continuamos à espera desde 31 de dezembro que o Estado nos devolva milhões de euros de IVA."E lembrou ainda a importância que a industria do futebol tem na economia nacional. "Os mesmos responsáveis governamentais que se deixavam fotografar junto de dirigentes de futebol preparam-se para fazer o funeral do futebol português, por incapacidade de perceberem que se trata de um sector relevante na economia e competitivo no plano europeu", escreveu Francisco J. Marques na sua conta de Twitter.