Francisco J. Marques: «David Neres terá de ser castigado»

Francisco J. Marques manifestou a esperança de ver o benfiquista David Neres ser castigado pelo seu comportamento nos festejos do título do Benfica, por este ter visado, de forma considerada ofensiva, o FC Porto e o Sporting, para além dos jogadores Otávio e Pote."O jogador do Benfica insultou o Sporting e o FC Porto, é um género de comportamento que passou a ser inadmissível segundo os últimos anos, por isso o David Neres terá que ser castigado por isto, à imagem do que já aconteceu com outros jogadores por coisas relativamente parecidas. Caso as pessoas não tenham reparado que isto aconteceu, o FC Porto encarregar-se-á de fazer chegar à Federação estas coisas para que não possa haver a desculpa de que não sabia. A nossa expectativa é de que o jogador seja devidamente castigado, tal como foram outros no passado", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal.