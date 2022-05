Francisco J. Marques de volta para "expor os velhos camaleões"

Francisco J. Marques terminou na sexta-feira uma sucessão de castigos impostos pelo Conselho de Disciplina da FPF, num total de 278 dias, e estará esta noite de regresso aos comentários no Porto Canal."O serão de logo à noite na FC Porto TV e no Porto Canal marcará o fim de um longo período de repressão. Quase 300 dias de castigo depois, Francisco J. Marques volta a sentar-se à mesa do Universo Porto da Bancada (21h00) para saudar os novos campeões e expor os velhos camaleões", pode ler-se no 'Dragões Diário' desta terça-feira.