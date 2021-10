Francisco J. Marques defende Conceição: «Começa a ser tempo de o reconhecer e respeitar»

Francisco J. Marques recorreu à estatística da carreira de Sérgio Conceição na Liga dos Campeões e comparou-a com a de Jorge Jesus e a do... Sporting. Perante os resultados obtidos, exigiu "reconhecimento e respeito" pelo treinador do FC Porto.





"Sérgio Conceição conseguiu frente ao Milan a 16.ª vitória em jogos da Liga dos Campeões. Fê-lo na quarta participação, ao 31.º jogo, na mais difícil competição de clubes, continuando com mais vitórias do que empates (5) e derrotas (10) juntas", começou por notar J. Marques, no Twitter.E prosseguiu comparando o registo com o do atual treinador do Benfica: "Para se perceber a dimensão destas 16 vitórias basta dizer-se que Sérgio Conceição festejou exatamente as mesmas vezes que Jorge Jesus, que tem 48 jogos na Champions (10 empates e 22 derrotas). E apesar de ter menos 17 jogos do que Jesus já celebrou mais golos (52 contra 50)".Sobre Rúben Amorim, Francisco J. Marques colocou as reservas que se exigem devido à escassa experiência do treinador leonino na Liga dos Campeões: "Com Rúben Amorim ainda não dá para fazer comparação, porque só tem três jogos na competição, mas não deixa de ser curioso e sintomático que Conceição tenha em quatro participações mais uma vitória do que o Sporting conseguiu desde que há Liga dos Campeões, em nove participações".Antes de concluir, o diretor portista ainda realçou: "Claro que as vitórias não são todas iguais, nem podem ser avaliadas da mesma forma. Quem defronta adversários mais acessíveis pode conseguir melhores desempenhos. Ganhar a equipas que já se sagraram campeãs europeias é uma boa forma de aferir o grau de dificuldade. E também aí o desempenho de Sérgio Conceição na Champions é de exceção, tendo já derrotado os campeões europeus Juventus, Chelsea, Milan e Marselha (duas vezes), enquanto Jesus só venceu uma vez (Barcelona) e o Sporting nunca tenha vencido campeões europeus na Liga dos Campeões".O remate de Francisco J. Marques veio logo de seguida: "Em conclusão, Sérgio Conceição tem um desempenho muito, muito acima da média do futebol português e começa a ser tempo de o reconhecer e o respeitar".