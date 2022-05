Francisco J. Marques defende Conceição das acusações de Miguel Braga: «Eu estive lá e não o vi...»

Francisco J. Marques condenou esta terça-feiraonde se referiu a Sérgio Conceição como "sonso", relativamente à confusão na garagem do Dragão que levou apara Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira na sequência de ofensas verbais a Frederico Varandas."Tem havido uma grande facilidade do Sporting em faltar ao respeito a responsáveis de clubes adversários, com termos inaceitáveis de Miguel Braga para com Sérgio Conceição, mas na origem de tudo isto estão declarações do presidente do Sporting sobre o presidente do FC Porto e sobre o FC Porto. É um desrespeito que agora faz regra e é de se lamentar e notar. Depois há ainda as tentativas de interferência no curso das autoridades desportivas. O Sporting queixou-se enquanto está a decorrer um processo, a acusação é publica, mas parece que querem interferir nisto. Acho que o que é importante termos todos bem presente, nas tais narrativas para intoxicar, que se esquecem que na origem estão as declarações do presidente do Sporting que foi à sala de imprensa insultar o presidente do FC Porto. O que motivou reação das pessoas do FC Porto foi isso. Eu estava lá e não vi o Sérgio Conceição. No fim até perguntei se era verdade que o Sérgio Conceição estava lá e disseram-me que estava à porta. A versão dele sempre foi verdadeira. Onde foi efervescente o Sérgio Conceição não estava. Podem ir ver as imagens de videovigilância", referiu Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto de Bancada', do Porto Canal.