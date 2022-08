Francisco J. Marques deixa bicada a Frederico Varandas: «Veio vestido à carameleiro»

Francisco J. Marques abordou, esta terça-feira, o clássico entre FC Porto e Sporting. No programa Universo Porto - da Bancada, do Porto Canal, o diretor de comunicação dos dragões elogiou a forma como o jogo decorreu sem incidentes, deixando várias bicadas aos leões e a Varandas."Este jogo teve uma particularidade que tem de se destacar. Em fevereiro, tínhamos tido um jogo com o Sporting empatado a 2-2. No final do jogo houve uma série de acontecimentos que não deviam ter acontecido. Não foram desencadeados pelo FC Porto, mas sim por quem cá veio portar-se mal. Desta vez, levaram com 3 caramelos, tiveram um presidente que veio vestido à carameleiro e entraram calados e saíram cabisbaixos. Desta vez, nada correu mal a esse nível. Isso importa destacar. O FC Porto teve o mesmo comportamento que da outra vez. Ninguém provocou ninguém, ninguém foi para a sala de imprensa diminuir o adversário, etc, etc", referiu o dirigente.