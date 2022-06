Francisco J. Marques deixa farpa a Frederico Varandas pelo pacto com o Benfica

Francisco J. Marques comentou a revelação de Luís Filipe Vieira, esta terça-feira, em entrevista à CMTV, na qual o ex-presidente do Benfica disse ter feito um pacto com o Sporting por sugestão de Frederico Varandas."Frederico Varandas, o homem que passa a vida a insultar o FC Porto e Jorge Nuno Pinto da Costa, propôs e acordou um pacto de não agressão com o Benfica, revelou Luís Filipe Vieira. Só tornam as nossas conquistas ainda mais saborosas, é o centralismo da capital em todo o esplendor", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.Luís Filipe Vieira afirmou que Frederico Varandas lhe sugeriu que águias e leões nivelassem o seu teto salarial ao nível das modalidades, isto de forma a que a lógica de concorrência não acabasse por aumentar as despesas para os dois clubes com este tipo de encargos.