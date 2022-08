Francisco J. Marques e a confusão de Matheus Reis com apanha-bolas: «Agrediu uma criança com uma cabeçada»

Francisco J. Marques deixou fortes críticas a Matheus Reis devido à confusão com um apanha-bolas durante o clássico do último sábado, pedindo que as entidades desportivas façam do caso um exemplo e castiguem o lateral."As imagens que hoje divulgamos retiram qualquer dúvida quanto a intencionalidade da agressão do Matheus Reis. O apanha-bolas disponibiliza a bola com toda a prontidão e, de forma gratuita e sem nada que o justificasse, Matheus Reis agride com cabeçada uma criança. Não se está a iludir a realidade. É um comportamento grave, mas tratando-se de uma criança tem ainda um acrescento de gravidade. O 4º arbitro não se apercebe porque não está à espera daquilo. Um acontecimento destes tem que ter correspondência nas autoridades desportivas. Tem que haver uma forma para explicar que isto não pode acontecer, sancionando este tipo de comportamentos", referiu o diretor de comunicação do FC Porto em declarações no Porto Canal, atirando também contra Nuno Santos, que no final do clássico fez um gesto enigmático na direção das bancadas do Dragão."O Nuno Santos quando sai do campo fez uma sinalética que convinha que ele explicasse. Virou-se para o público a fazer aquele sinal normalmente associado a dinheiro. Que explique o que quis dizer. Está a provocar alguém? Já para não falar da caça ao Otávio. O Ugarte tem uma entrada de sola que é incompreensível entre profissionais de futebol. Felizmente não impediu grande exibição do Otávio. O jogo começou com extrema dureza sobre o Otávio, até parecia uma coisa pensada. O Sporting gosta de passar a imagem de clube bem comportado mas depois vai-se a ver e é oposto", considerou Francisco J. Marques.