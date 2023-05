Francisco J. Marques e o apito final do FC Porto-Boavista: «Alguém quis fazer disto o caso do campeonato»

O tira-teimas por Iturralde González: «Quando uma equipa está dentro da área e vai chutar ou cruzar... tens de deixar acabar a jogada» O tira-teimas por Iturralde González: «Quando uma equipa está dentro da área e vai chutar ou cruzar... tens de deixar acabar a jogada»

O apito final de Rui Costa no dérbi entre FC Porto e Boavista já fez correr muita tinta e foi alvo de critícas por parte dos axadrezados. Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, reagiu no programa 'Universo Porto da Bancada', do Porto Canal, e falou numa campanha orquestrada pelo Benfica."Alguém quis fazer disto o caso do campeonato. O que realmente aconteceu é que contas pagas associadas ao Benfica nas redes sociais, que nos leva a crer que é algo orquestrado, lançaram teses de que o Rui Costa acabou o jogo quando o Boavista ia virar o jogo. Fizeram disso tema. Não acabou o jogo com o Boavista na área do FC Porto, vê-se o André Franco a festejar na zona do meio-campo. Não há nenhuma regra que diga a zona em que se deve terminar o jogo. Isto é cartilha pura e dura", referiu Francisco J. Marques.O diretor de comunicação do FC Porto confirmou ainda a informação avançada pordurante a tarde sobre o recurso apresentado devido à interdição do Estádio do Dragão . "O FC Porto vai recorrer, não se conforma com a decisão. Além disso mantém-se ativa a providência cautelar interposta na altura. Os próximos jogos vão ser com toda a certeza no Dragão", assegurou.