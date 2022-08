Francisco J. Marques e o diferendo entre CD da FPF e CI da Liga: «Deveria envergonhar estes protagonistas»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu na noite desta terça-feira ao diferendo entre o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e a Comissão de Instrutores da Liga, devido à prescrição de 13 processos . O responsável portista espera uma reação dos líderes da FPF e da Liga."É surpreendente e uma notícia muito triste, põe em causa o edifício da justiça desportiva no futebol português. É quase inexplicável que o Conselho de Disciplina, sem nada que o fizesse prever, emita um comunicado a anunciar a prescrição de 13 processos, procurando lavar as mãos. Não diz é quais são os processos, mas depois há uma informação posterior do jornal 'A Bola' a dizer que os processos dizem respeito à interdição do Estádio da Luz, devido ao apoio às claques. Toda a gente sabe que o Benfica prestou apoio ilegal às claques. Como é possível que prescreva, como é possível que uma possível guerra entre o Conselho de Disciplina da FPF e a Comissão de Instrutores da Liga seja colocada em praça pública, a desprestigiarem-se todos eles, com que credibilidade vão continuar a exercer funções? Não quero ser juiz, mas as próprias pessoas colocaram-se em causa. Vamos ver o que vão dizer o presidente da FPF e o presidente da Liga, as pessoas vão ter de explicar. É a pior forma de começar uma época desportiva. Para mim era um pouco estranho que estes casos nunca fossem decididos, esta notícia deveria envergonhar estes protagonistas, pessoas que deveriam zelar pelo cumprimento das regras permitissem que casos tão graves deixassem de ser punidos", destacou o diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal, pedindo a intervenção de Fernando Gomes e Pedro Proença.