Francisco J. Marques e o gesto de Schmidt após expulsão: «Não é que o sempre correto provocou os adeptos do Vizela?»

Pouco depois de ter criticado a arbitragem do Vizela-Benfica , Francisco J. Marques reagiu à expulsão de Roger Schmidt, ocorrida já nos descontos do encontro. Nas redes sociais, o diretor de comunicação do FC Porto referiu-se ao treinador do Benfica como "o sempre correto e pós-graduado nos mais exigentes cursos de boas maneiras da Paula Bobone" e reforçou ter havido "dois penáltis, mas só um assinalado"."Que chatice. Então não é que o sempre correto e pós-graduado nos mais exigentes cursos de boas maneiras da Paula Bobone provocou os adeptos do Vizela? Isto até parece um incentivo à violência, mas acho que só estava a dizer que houve dois penáltis, mas só um assinalado", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.