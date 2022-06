Francisco J. Marques e o jogo de hóquei na Luz: «Apito entupiu para o FC Porto e soltou-se para o Benfica»

Depois do triunfo do Benfica sobre o FC Porto no quarto jogo da final do campeonato de hóquei em patins, Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação dos azuis e brancos, deixou muitas críticas à equipa de arbitragem.J. Marques foi especialmente incisivo em relação ao critério da equipa de arbitragem no que à marcação de faltas diz respeito. "O campeonato de hóquei em patins vai decidir-se na negra, na quarta-feira à noite, mas o Benfica começou a interferir no jogo decisivo mal acabou a quarta partida, com a tradicional inversão da verdade dos factos, depois de beneficiar de uma arbitragem muito simpática. Aos 16 minutos a contabilidade das faltas estava 8-8, um equilíbrio natural, em sintonia com o histórico dos jogos entre as duas equipas e até em sintomia com o equilíbrio entre os finalistas do campeonato. A partir daí o apito entupiu para o FC Porto e soltou-se para o Benfica", escreveu no Twitter.O diretor de informação e comunicação do FC Porto fez ainda referência ao facto de Luís Sénica, presidente da federação de patinagem, poder ir "ao Dragão Arena assistir ao jogo decisivo, porque não será maltratado nem incomodado", isto após os desacatos no jogo deste sábado.O jogo decisivo está agendado para as 20 horas desta quarta-feira.