Francisco J. Marques: «Equipa acordada por vários estrondos. Foi encontrada caixa com 10 petardos»

Francisco J. Marques denunciou esta quarta-feira "vários estrondos" durante esta madrugada junto ao hotel onde a comitiva do FC Porto está instalada em Lisboa. O diretor de comunicação dos azuis e brancos esclarece que foi encontrada uma "caixa com dez petardos"."Sem comparações com o que quer que seja. Esta madrugada, à 1h00, a equipa do FC Porto foi acordada por vários estrondos. Presidente levantou-se e foi perceber o que se passava, tendo sido informado pela polícia que nas traseiras do Altis foi encontrada uma caixa com dez petardos. Mais tarde, às 06h00, a situação repetiu-se, com vários estrondos a ouvirem-se novamente, com o claro objetivo de perturbar o descanso dos jogadores do FC Porto. A equipa logo entrará em campo com o firme objetivo de fazer metade do caminho para chegar à final a Taça de Portugal", pode ler-se.O FC Porto defronta hoje o Sporting na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (20H45).