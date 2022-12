Francisco J. Marques: «Era um clube 10 anos à frente de todos e recorriam a serviços de bruxaria?»

O General Nhaga saltou para a ribalta, depois de Francisco J. Marques, no Porto Canal, ter revelado trocas de emails de Vieira com o guineense, relativos a uma alegada contratualização de serviços de bruxaria com o guineense. Na altura, o diretor de comunicação portista terá dado conta que o contrato teve a assinatura de Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente das águias e que o clube da Luz terá pago mais de 100 mil euros com estes, alegados serviços de bruxaria.Hoje, na sessão de julgamento do Caso dos Emails, Francisco J. Marques explicou o que o levou a considerar que era uma matéria que tinha interesse público."É uma situação bastante invulgar, uma situação de bruxaria. Eu não acredito, mas quem quiser acreditar, não me meto nisso. Mas isto tem interesse publico. Não é só contratar serviços de bruxaria, é fazer contrato, devidamente assinado por Rui Gomes da Silva e pelo tal general Nhaga da Guiné. Isto cruzado com o discurso oficial do Benfica, do clube ultra profissional, clube à frente do tempo, clube 10 anos à frente, o que até ficou com uma espécie de slogan. Tinha esse discurso e foi usado como um slogan da sua modernidade, capacidade de se ter transformado num clube de ponta do futebol português e afinal o clube da modernidade recorria a contratos de prestação de serviços de bruxaria. Isto tem um lado insólito, mas não é por ser insólito que retira o interesse público. É completamente contraditório relativamente à forma como se apresentam perante a opinião pública. Era um clube 10 anos à frente de todos e recorriam a serviços de bruxaria? Foi esse contraste, esta característica que fez que tanto eu como o Diogo [Faria] estivéssemos de acordo que se deveria revelar isto", atirou o responsável portista na sessão de julgamento desta quinta-feira.