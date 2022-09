Francisco J. Marques explica ausência de Nélson Puga no Estoril e desmente tensão com Conceição

Francisco J. Marques justificou a ausência de Nélson Puga, médico do FC Porto, da comitiva dos dragões que esteve no Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril, no último fim-de-semana. O facto chegou a ser associado à recente lesão de Otávio, que teria estado num afastamento entre Sérgio Conceição e Nélson Puga."Vamos então encontrar o motivo da terrível ausência do doutor Puga no jogo com o Estoril. O doutor Puga não esteve no jogo, porque há bastante tempo tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de uma pessoa que lhe é próxima. Isso foi tudo preparado e combinado com a estrutura do futebol, com Sérgio Conceição, com o senhor presidente. Não houve problema nenhum. Hoje esteve a trabalhar normalmente no Olival e no próximo jogo estará com certeza a acompanhar a equipa, como há anos e anos faz", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira, no Porto Canal, vincando que "não existem tensões": "O departamento médico faz o acompanhamento dos jogadores sempre em sintonia com equipa técnica, como deve ser, e escusam de tentar inventar problemas onde não existem. Até já entre o presidente e o Sérgio tentaram encontrar, agora há alguém que tem interesse em tentar criar problemas, dar ideia que existem entre Sérgio Conceição e o Puga, mas não existem. Foi tão somente uma questão pessoal."Sobre a utilização de Otávio no jogo da Liga dos Campeões, contra o Club Brugge, Francisco J. Marques frisou que a mesma "foi de acordo com toda a gente que tem de se pronunciar sobre isso, é médico, treinador, jogador". "Não é com essa facilidade que dividem o FC Porto", concluiu.