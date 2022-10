Francisco J. Marques fala de campanha "anti-FC Porto, anti-Pinto da Costa e anti-Sérgio Conceição"

Na semana passada, Pinto da Costa esteve presente em mais uma audiência do julgamento do caso da agressão ao repórter da TVI, em Moreira de Cónegos, que tem como arguido o empresário Pedro Pinho. O presidente do FC Porto afirmou que não presenciou qualquer agressão e, esta terça-feira, Francisco J. Marques respondeu aos comentários que têm sido feitos contra o líder do clube por causa desse testemunho. O diretor de comunicação dos dragões concluiu que há uma "campanha anti-FC Porto, anti-Pinto da Costa e anti-Sérgio Conceição. Depois, tudo o que gravitar à volta e for preciso abater ou sacrificar para atingi-los serve.""O senhor presidente foi convocado para ir depor a tribunal, como testemunha. Chegou lá, sob juramento, obrigado a dizer a verdade, e disse a verdade. Isto reporta-se àquele caso da suposta agressão do empresário Pedro Pinho ao operador de câmara ao serviço da TVI, em Moreira Cónegos, há duas épocas. O senhor presidente chegou lá e disse que não viu agressão nenhuma, porque não houve agressão. Gozaram com a situação, mas é pena não terem gozado com o testemunho do capitão da GNR, que estava lá e teve um testemunho igual. E teve igual porquê? Porque também estava sob juramento. Tal como o senhor presidente, teve de dizer a verdade. O Vítor Baía disse a mesma coisa. É a verdade. Há gente que tem medo da verdade. O capitão da GNR teve a mesma versão. Dizem que há imagens, se há imagens mostrem. Já alguém viu imagens dessa suposta agressão? Têm imagens e não as mostram? É estranho. Estão surpreendidos por o presidente dizer a verdade? Todas as testemunhas tiveram a mesma versão. O capitão da GNR também está a mentir? É isso? Não, está a dizer a verdade", assegurou Francisco J. Marques, no Porto Canal.Sobre os prémios à administração da SAD, que tanta tinta tem feito correr, o diretor de comunicação dos dragões também deixou uma nota de esclarecimento a sócios e adeptos do clube."Isto faz parte de uma grande campanha para procurar denegrir o FC Porto de forma geral, mas especialmente Pinto da Costa e Sérgio Conceição. Quer a distribuição de prémios de desempenho à administração do FC Porto, quer as revisões salariais são responsabilidade da comissão de vencimentos, que não é integrada por nenhum dos administradores. Só há distribuição de prémios… a condição necessária é sempre o sucesso desportivo. Havendo sucesso desportivo e económico, há pagamento de prémios, aí sim. Por exemplo, se o FC Porto for campeão nacional, mas apresente prejuízo, não há distribuição de prémios. Num ano em que o FC Porto seja campeão nacional e apresente lucro, aí sim há distribuição de prémios", vincou o diretor.