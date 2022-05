Francisco J. Marques: «Há um branqueamento incompreensível com tudo o que foi o Cashball»

Francisco J. Marques considera "incompreensível" o pouco que se tem falado em Portugal sobre o processo ‘Cashball’, que, na opinião do direto de comunicação do FC Porto impediu o emblema azul e branco de conquistar um campeonato de andebol."Importante é a forma como as coisas acontecem em Portugal. Tem havido um branqueamento incompreensível com tudo o que foi o Cashball. Foi sonegado um campeonato de andebol ao FC Porto, ia ser campeão. Tinham ganho os jogos todos na fase regular e depois não os deixaram ganhar esse campeonato. Viemos agora a saber que as coisas estão mais concretas, estranhamente o Sporting fica de fora… Mas mais do que a questão da Justiça, o que nos interessa analisar é o comportamento do país perante isto", disse o director de comunicação portista, no programa ‘Universo Porto da Bancada’, do Porto Canal, deixando ainda a previsão de que a próxima época será ainda mais difícil a este nível para os dragões."É uma tristeza, a forma como em Portugal se manipula. Disse na semana passada que esta época, do ponto de vista de ataques que o FC Porto sofreu, foi a mais difícil. Estivemos sob ataque como nunca aconteceu. Mas atenção, porque vamos estar ainda mais sob ataque na próxima época", avisou.