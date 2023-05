Francisco J. Marques: «Hugo Miguel é árbitro com maior intervenção no falsear da verdade desportiva nesta Liga»

Francisco J. Marques criticou Hugo Miguel pela sua atuação como VAR do dérbi entre Sporting e Benfica, de domingo, que terminou com um empate entre os rivais (2-2) . O diretor de comunicação portista visou o juiz, na noite desta terça-feira, no Porto Canal, especialmente pelo lance em que os encarnados chegaram à igualdade no marcador... mas não só."Hugo Miguel tem um histórico de infelicidade nos jogos que envolvem o FC Porto e voltou a ser determinante, através dos seus maus juízos ou das suas omissões, na atribuição do título. É mesmo o árbitro que teve maior intervenção no falsear da verdade desportiva neste campeonato. Ofereceu um ponto ao Benfica neste clássico. O árbitro João Pinheiro não tem qualquer responsabilidade", disse Francisco J. Marques, apontando a outros equívocos de Hugo Miguel: "Um ponto tem assim tanta interferência na atribuição do título? Tem, porque este não foi o único erro muito grave do senhor Hugo Miguel. Foi o VAR do jogo Casa Pia-FC Porto e o penálti não assinalado por ele e sofrido pelo Galeno é demasiado ostensivo. Há uma infração dentro da área, tem de ser assinalada. É para isso que existe o VAR e infelizmente, o senhor árbitro Hugo Miguel parece ter um preconceito em relação o FC Porto. Foi o árbitro do jogo Sp. Braga-FC Porto; impediu-nos de fazer um campeonato sem derrotas, no célebre Moreirense-FC Porto... Esta época foram dois pontos no Casa Pia mais um ponto a tirar ao Benfica no clássico, não era preciso mais nada."Por fim, o responsável azul e branco vincou que as suas críticas não estão relacionadas com qualquer suspeita de imparcialidade. "Estes erros demasiado grosseiros... Temos de começar a ser mais exigentes na seleção das pessoas que vão desempenhar funções tão importantes. Não tenho nada contra o cidadão Hugo Miguel, não considero que haja má-fé nas suas decisões, acredito na bondade das suas decisões, mas elas têm sido muito erradas e têm de ter consequências", concluiu.