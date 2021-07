Francisco J. Marques irónico: «Finalmente um aliado de Pinto da Costa contra as políticas sobre o futebol»

Francisco J. Marques reagiu esta quinta-feira, de forma irónica, ao pedido feito por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, no final do Portugal-França em Budapeste, onde o antigo secretário-geral do Partido Socialista (PS) pediu para que os portugueses se deslocassem "de forma massiva" a Sevilha, para apoiarem a Seleção Nacional na partida dos oitavos de final do Euro'2020, diante da Bélgica.





Finalmente um aliado do presidente Pinto da Costa contra as políticas sobre o futebol. Para não ir contra o chefe do partido pede para se ir ver futebol a Espanha. Moral da história, os portugueses veem futebol no estrangeiro e os estrangeiros veem em Portugal. Quem percebe isto? pic.twitter.com/Cxrn09CBei — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 24, 2021

