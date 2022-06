Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria vão a julgamento por divulgar emails do Benfica, segundo avançou o 'Observador' e confirmado porO juiz Carlos Alexandre pronunciou esta segunda-feira o diretor de comunicação do FC Porto, o antigo diretor do Porto Canal e o comentador portista pelos crimes de violação de correspondência, de ofensa coletiva e acesso indevido tendo em conta os emails 'desviados' dos servidores do clube da Luz, supostamente pelo pirata informático Rui Pinto.A acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) imputa a Francisco J. Marques seis crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, três dos quais agravados, e um crime de acesso indevido. Júlio Magalhães está acusado de três crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, agravados, enquanto Diogo Faria, comentador no programa 'Universo Porto - da Bancada', do Porto Canal, através do qual foram revelados os conteúdos dos emails do Benfica, está acusado de um crime de violação de correspondência ou de telecomunicações e outro de acesso indevido.