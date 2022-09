Francisco J. Marques: «Luís Godinho contribuiu para a perda de tempo»

Francisco J. Marques queixou-se da falta de tempo útil de jogo no Estoril-FC Porto, apontando o dedo ao árbitro Luís Godinho, designadamente pela forma como geriu o período de descontos. O diretor de comunicação do FC Porto referiu que o juiz da partida foi permissivo com as paragens e lembrou que os encontros dos dragões são os que têm menos tempo útil."O senhor Luís Godinho esteve recentemente no Football Talks e falou do tempo útil de jogo, disse que longe vão os tempos em que os árbitros mostravam cartões amarelos aos guarda-redes, aos 85 minutos, mas a verdade é que ele mostrou aos 101 minutos. É um erro desagradável, porque Luís Godinho contribuiu para a perda de tempo. Não teve um efeito dissuasor. Bem prega Frei Tomás. Disse que longe vão os tempos em que se mostrava cartões aos 85 minutos, mas na prática quando se trata do FC Porto é bem diferente. Desde a primeira parte que havia perda de tempo. Quando houve o lance da expulsão do Mor Ndiaye o jogo esteve interrompido três minutos, no penálti foram 8 minutos e 20. A verdade é que esse tempo se justificou, porque foi um lance complexo, nada a apontar, mas esses minutos têm de ser compensados, mas não foram. O FC Porto tem razões de queixa, é sistemático, os jogos do FC Porto são os que têm menos tempo útil de jogo, a nossa equipa tem uma intensidade muito alta e os adversários tiram vantagem das paragens, as equipas de arbitragem não devem beneficiar um determinado comportamento que permite a quebra de ritmo dos jogos", rematou o responsável portista.