Francisco J. Marques: «Nunca vi Telmo Correia irritadíssimo com assobios a imitar very lights»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, mostrou-se indignado relativamente às críticas que foram apontadas a Otávio e Fábio Cardoso, pelas palavras que estes dirigiram ao Benfica num vídeo publicado nas redes sociais após a festa do título, na madrugada de domingo."Tenta-se criar problemas onde eles não existem. No final da festa, houve aquela imagem do Otávio, do Fábio Cardoso, as mesmas pessoas que estão a tentar fazer disso um caso... ainda ontem ouvi o Telmo Correia na rádio irritadíssimo com isso, mas nunca vi o Telmo Correia irritadíssimo com os assobios a imitar 'very lights', que são sucessivamente assobiados pela claque do Benfica nos jogos frente ao Sporting, numa situação que parodia a morte de uma adepto da equipa adversária e nunca o vi a censurar isso. O João Braz Frade foi pedir que os jogadores do Benfica não fossem à Seleção Nacional estando lá o Otávio. Nem precisava de pedir, porque o Otávio estava na Seleção Nacional e não estava lá nenhum jogador do Benfica. Foi o que aconteceu na última convocatória. Espero que não seja para prosseguir e o Benfica volte a ter jogadores na Seleção Nacional... Pessoas que são incapazes de criticar, dizer uma palavra em tanta coisa que aconteceu muito grave, que causou mortes, virem agora virgens ofendidas por causa de uma coisa dita em final de festa, uma coisa que supostamente deveria ser privada, mas infelizmente saiu para as redes sociais e não deveria? Querem fazer disso um caso? Estão sempre a tentar denegrir o FC Porto e as suas conquistas", referiu o responsável pela comunicação dos dragões, na noite desta terça-feira, no Porto Canal.