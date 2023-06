Francisco J. Marques: «O Benfica exibe orgulhoso um dos seus jogadores a insultar um clube adversário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco J. Marques reagiu, esta quinta-feira, ao insulto, em forma de crítica, que Vlachodimos dirigiu à equipa de Sérgio Conceição , exigindo a intervenção das autoridades competentes."O Benfica anda sempre a pregar a moral, mas depois exibe orgulhoso um dos seus jogadores a insultar um clube adversário. À atenção da federação e das autoridades contra a violência no desporto. Informação suplementar, em 11 jogos contra nós Vlachodimos ganhou três e perdeu sete", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.