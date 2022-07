Francisco J. Marques: «Perseguição a Taremi antecipa uma época em que vamos estar sob ataque»

António Figueiredo: «Penálti de Taremi? Isto é só um cheirinho para o que aí vem...» António Figueiredo: «Penálti de Taremi? Isto é só um cheirinho para o que aí vem...»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu na rede social Twitter às vozes críticas que se levantaram em relação ao penálti sofrido por Mehdi Taremi no jogo de apresentação dos azuis e brancos, diante do Monaco, na noite deste sábado."Só por clubite doentia é que se pode levantar dúvidas sobre este derrube, naturalmente sancionado com penálti. A perseguição a Taremi está em crescendo, o que antecipa uma época em que vamos estar sob ataque. Temos de estar unidos, confiar no presidente, no Sérgio e nos jogadores", começou por escrever Francisco J. Marques, acrescentando: "Há 40 anos que nos tentam derrubar, nunca o conseguiram porque sempre tivemos quem soubesse reinventar as nossas equipas e certamente esta época não será diferente. Viva o FC Porto".