Francisco J. Marques: «Que sufoco para os nossos adversários…»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu ao Twitter para parabenizar a equipa pela conquista da Supertaça "Parabéns à nossa excelente equipa, treinadores, jogadores e todo o staff. Começar a época como acabou a anterior é um bom augúrio. Que sufoco para os nossos adversários…", escreveu.O FC Porto bateu ontem o Tondela no Municipal de Aveiro por uns esclarecedores 3-0, com Mehdi Taremi (2) e Evanilson a fazerem a diferença, num encontro em que Niasse foi a principal figura dos tondelenses. O guarda-redes do Tondela conseguiu evitar tudo durante a primeira meia hora de jogo, mas a superioridade azul e branca veio ao de cima e com justiça. Galeno, já perto do final, esteve perto de assinalar o golo da noite, mas a bola saiu ligeiramente por cima da trave da baliza defendida por Niasse. O FC Porto arrancou a temporada com o 'pé direito' e com a conquista da 23.ª Supertaça do seu palmarés, sucedendo ao Sporting, que tinha sido o vencedor da última edição. Já Sérgio Conceição entrou novamente na história do FC Porto, igualando Artur Jorge como o treinador com mais títulos pelos dragões (8).