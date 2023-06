Francisco J. Marques reage a condenação no caso dos emails: «Nunca manipulei nada»

Após ser condenado a um ano e 10 meses de prisão com pena suspensa no caso dos emails , Francisco J. Marques reagiu, garantindo que "nunca manipulou nada" e que enviou os emails integrais para os meios de comunicação que lhe pediram."Se quisesse manipular, truncar, esconder não o tinha feito, como é óbvio. A luta continua", vincou o diretor de comunicação portista.Francisco J. Marques foi punido com 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva, ficando, em cumulo jurídico, uma pena de um ano e 10 meses, suspensa por igual período. Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi condenado a nove meses de prisão, com pena suspensa durante um ano, por violação de correspondência ou telecomunicações. Os dois arguidos foram ainda condenados a pagar de forma solidária uma indemnização de 10.000 euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, que se constituiu assistente no processo.