Francisco J. Marques recorda penálti que deu vitória ao Benfica na 1.ª volta: «Estranhamente parece que o VAR era o mesmo»

Francisco J. Marques criticou a arbitragem do Vizela-Benfica, nomeadamente o lance em que os vizelenses ficaram a pedir penálti por falta de Bah sobre Osmajic, na segunda parte. O diretor de comunicação do FC Porto fez mesmo uma comparação com o penálti que permitiu aos encarnados, na primeira volta, derrotarem precisamente o Vizela nos descontos, então na Luz."Benfica foi feliz. Se hoje tivesse tido o mesmo VAR do jogo da primeira volta, quando ganhou o jogo com este penálti, de certeza que a falta na área sobre Osmajic teria sido devidamente sinalizada. Bem, estranhamente parece que o VAR era o mesmo. E até parece que foi o mesmo que, enquanto árbitro, assinalou recentemente um lindo mergulho em Chaves. Pura poesia", disse Francisco J. Marques no Twitter.