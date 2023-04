Francisco J. Marques: «Rui Costa só é presidente do Benfica porque Vieira foi detido»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reiterou a ideia defendida por Pinto da Costa de que Rui Costa prosseguiu a missão de Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica, não compreendendo, por esse motivo, o alarido criado em torno das palavras do líder portista."Antes de ser presidente, Rui Costa era vice-presidente. Aliás, Rui Costa passou a presidente no dia em que Luís Filipe Vieira foi detido. Rui Costa só é presidente do Benfica, porque Luís Filipe Vieira foi detido, senão não era presidente. É a continuidade. O Rui Costa não está constituído arguido nos tais casos de corrupção por causa de acontecimentos que ocorreram quando o presidente era Luís Filipe Vieira? Ele era vice-presidente e administrador da SAD. Há várias pessoas que transitaram de uma direção para a outra. Claro que há continuidade, não pode surpreender ninguém, não pode ser motivo para se abrir um procedimento disciplinar", começou por referir o responsável portista, em declarações no Porto Canal.Aliás, a propósito dos procedimentos disciplinares abertos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a ele próprio, a Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Vítor Baía, Francisco J. Marques advertiu que até podem ser considerados inconstitucionais."Quando o FC Porto estava a 10 pontos de distância, não havia processos, queixas, nada, estava tudo na paz do senhor. Agora, o FC Porto está a quatro pontos e surgem os processos uns atrás dos outros. O que Jorge Nuno Pinto da Costa escreveu é a opinião dele, não ofende ninguém, qual é o problema? Não há liberdade de expressão no futebol português? Até estou em crer que estes castigos todos são inconstitucionais, porque violam princípios básicos, como o direito à crítica. Alguém insultou alguém? Porque é que Sérgio Conceição e Vítor Baía tiveram processos disciplinares? E eu próprio? Também não insultei ningém. Isto é absolutamente ridículo", rematou o responsável dos dragões.