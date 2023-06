Francisco J. Marques: «Só por má fé ou benfiquismo doentio se pode defender que FC Porto e Benfica têm os mesmos troféus»

Só por má fé, ou por benfiquismo doentio se pode defender que FC Porto e Benfica partilham a liderança do ranking de títulos, ambos com 84 troféus. Não é verdade, o FC Porto tem 84 troféus oficiais, enquanto o Benfica tem 83 troféus oficiais. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2023

Francisco J. Marques recorreu esta segunda-feira às redes sociais para comentar a diferença de títulos entre FC Porto e Benfica, referindo que "só por má fé ou benfiquismo doentio" se pode referir que dragões e águias "partilham a liderança do ranking"."Só por má fé ou por benfiquismo doentio se pode defender que FC Porto e Benfica partilham a liderança do ranking de títulos, ambos com 84 troféus. Não é verdade, o FC Porto tem 84 troféus oficiais, enquanto o Benfica tem 83 troféus oficiais", começou por escrever o diretor de comunicação dos dragões no Twitter.E prosseguiu: "A matilha de cartilheiros defende que o Benfica tem os mesmos 84 troféus oficiais do FC Porto porque insiste em transformar em oficial a vitória oficiosa na Supertaça de 1979/80, quando a prova ainda não integrava o calendário de competições oficiais do futebol português. A foto da Supertaça mais recente conquistada pelo FC Porto, no verão de 2022, não deixa margem para dúvidas. A lista dos vencedores gravada em plena taça começa com o nome do primeiro vencedor, que foi o FC Porto. O resto é fake news"."Isto nem sequer é muito importante, nenhum adepto gosta mais do FC Porto ou do Benfica por ter mais um, dois ou três troféus. Mas não se pode ficar indiferente perante a difusão constante de mentiras, em especial quando são feitas por gente que tem a obrigação de falar verdade", concluiu.Recorde-se que o FC Porto conquistou ontem a 19.ª Taça de Portugal da história do clube, ao bater o Sp. Braga no Jamor por 2-0













A matilha de cartilheiros defende que o Benfica tem os mesmos 84 troféus oficiais do FC Porto porque insiste em transformar em oficial a vitória oficiosa na Supertaça de 1979/80, quando a prova ainda não integrava o calendário de competições oficiais do futebol português. pic.twitter.com/OYrL2OL1Gt — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2023













Segundo a Infopédia, o significado de oficioso é não oficial. Querer transformar oficioso em oficial é mais uma manigância do benfiquistão, tal como durante muito tempo insistiu em fazer com a Taça Latina, transformada em competição oficial até a FIFA esclarecer que nunca o foi. pic.twitter.com/tQp9TUP4HJ — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2023













Esta foto da Supertaça mais recente conquistada pelo FC Porto, no verão de 2022, não deixa margem para dúvidas. A lista dos vencedores gravada em plena taça começa com o nome do primeiro vencedor, que foi o FC Porto. O resto é fake news. pic.twitter.com/HT7uIwK08U — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2023













Isto nem sequer é muito importante, nenhum adepto gosta mais do FC Porto ou do Benfica por ter mais um, dois ou três troféus. Mas não se pode ficar indiferente perante a difusão constante de mentiras, em especial quando são feitas por gente que tem a obrigação de falar verdade. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2023