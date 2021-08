Francisco J. Marques soma novo castigo: 45 dias de suspensão e 7.650 euros de multa

Francisco J. Marques ficou a conhecer esta quarta-feira o terceiro castigo do Conselho de Disciplina no espaço de duas semanas. Desta vez, o diretor de comunicação do FC Porto foi condenado a 45 dias de suspensão e ao pagamento de uma multa de 7.650 euros. Em causa estão críticas à equipa de arbitragem após o jogo da época passada entre FC Porto B e Chaves, disputado a 14 de março de 2021.





O golo do Chaves e o golo mal anulado ao FC Porto B. Não são os adversários que têm tirado pontos à nossa equipa B, têm sido os árbitros, jogo após jogo. Só não vê quem não quiser ver. pic.twitter.com/LF3Wd6XGkh — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 14, 2021

Segundo se pode ler no comunicado do CD da FPF, Francisco J. Marques proferiu declarações com "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", estando em causa uma publicação na rede social Twitter. De recordar que nesse encontro entre dragões e flavienses, a contar para a 2.ª Liga, foi Artur Soares Dias o árbitro.O diretor de comunicação portista soma agora três castigos em pouco mais de duas semanas. No dia 28 de julho foi punido com 73 dias de suspensão e 5.920 euros de multa, ao passo que no passado dia 6 de agosto foi suspenso por mais 45 dias devido a críticas a Luís Godinho depois do duelo entre FC Porto e Sp. Braga, a contar para a Taça de Portugal.