Francisco J. Marques suspenso por 150 dias e multado em mais de 30 mil euros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou um castigo de 150 dias de suspensão e uma multa de 30.600 euros a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, por críticas dirigidas à equipa de arbitragem liderada pelo juiz Hugo Miguel , após o Moreirense-FC Porto, realizado em abril do último ano.O processo disciplinar remetido à Comissão de Instrutores da Liga, que resultou na sequência da participação disciplinar efetuada pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF "tendo por objeto declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", dá conta ainda de uma multa de 38.760 euros ao FC Porto.Recorde-se que no referido encontro, disputado no dia 26 desse mês, o FC Porto saiu de Moreira de Cónegos com um empate a uma bola, depois de o VAR ter invalidado um golo de Toni Martínez, aos 90+3'. Na sequência da decisão da equipa de arbitragem, Sérgio Conceição viu o cartão vermelho direto por protestos."Hugo Miguel e, principalmente, António Nobre são os responsáveis por esta farsa travestida de futebol. Isto é uma vergonha e não o afirmar é ser cúmplice. Penálti sobre Francisco Conceição é claro. E o lance de Díaz é dentro da área. Assim se falseia a verdade impunemente", escreveu Francisco J. Marques.