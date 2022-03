Francisco J. Marques: «Varandas decidiu autocondenar-se»

Frederico Varandas um dia depois de saber que vai ser julgado – e provavelmente condenado – por insultar Jorge Nuno Pinto da Costa decidiu autocondenar-se ao chamar corruptor ativo ao presidente do FC Porto, que jamais foi condenado por corrupção, ou por qualquer outra coisa. pic.twitter.com/4Q0O0Pc6ke — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 5, 2022

Francisco J. Marques considera que a recente reação de Frederico Varandas ao facto da queixa apresentada por Pinto da Costa contra o presidente do Sporting por difamação e ofensas à honra é uma autocondenação do líder leonino. Questionado sobre o facto do processo ir a julgamento, Frederico Varandas disse, este sábado, que poderia trocar a expressão "bandido" por "corruptor ativo"."Frederico Varandas um dia depois de saber que vai ser julgado – e provavelmente condenado – por insultar Jorge Nuno Pinto da Costa decidiu autocondenar-se ao chamar corruptor ativo ao presidente do FC Porto, que jamais foi condenado por corrupção, ou por qualquer outra coisa", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto no seu Twitter, comentando a sua expectativa pela condenação das palavras de Frederico Varandas nos meios de comunicação social.E prosseguiu: "Todos nós, comuns mortais, continuaremos na ignorância de achar que, além de malcriado, Varandas procura promover-se à custa do presidente mais titulado da história do futebol mundial, mas que nem isso lhe vale mais do que uma pequena nota de rodapé nos compêndios do futebol".