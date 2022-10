Francisco J. Marques visa arbitragem do V. Guimarães-Benfica: «Coitada da verdade desportiva»

O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação pic.twitter.com/N5VvkmnzJC — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 1, 2022

Francisco J. Marques deixou críticas a Luís Ferreira, VAR do V. Guimarães - Benfica, por não ter agido no lance que envolveu Florentino e André André, no qual Rui Costa nada assinalou, apesar dos pedidos de penálti dos vitorianos."O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto.