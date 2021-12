Francisco J. Marques visa Rui Pedro Braz: «Ganhou-se um espetacular diretor desportivo»

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, visou Rui Pedro Braz, sem mencionar o nome do antigo jornalista e agora diretor-geral do futebol do Benfica."Viva o FC Porto. Perdeu-se um péssimo cartilheiro mas ganhou-se um espetacular diretor desportivo. Eu pelo menos gosto muito…", referiu J. Marques através da conta de Twitter com uma boa dose de sarcasmo.