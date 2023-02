Francisco J. Marques visa Tiago Martins: «Tem um histórico lamentável com o FC Porto, são muitos erros»

Ainda com o FC Porto-Gil Vicente em ponto de mira, Francisco J. Marques carregou nas críticas a Tiago Martins, que foi VAR no jogo do Dragão. O diretor de comunicação do FC Porto apontou situações anteriores do juiz lisboeta e pediu que tanto ele como Rui Costa não apitem encontros onde intervenham o FC Porto e os rivais na luta pelo título."Há um histórico lamentável com o FC Porto, há muitos erros. Não se encontra é um erro a favor do FC Porto. Há erros de bradar aos céus. Houve um num FC Porto-Boavista, em que um jogador do Boavista empurrou com as duas mãos o Evanilson logo no início do jogo dentro da área e não marcou nada. Estas pessoas têm condições para apitar jogos do FC Porto? Em Famalicão, com o FC Porto a ganhar por 1-0, marcou um penálti contra o FC Porto, porque o Diogo Leite foi pontapeado pelo avançado do Famalicão. Tiago Martins era o VAR e Rui Costa o árbitro, curiosamente. Esta gente não pode arbitrar jogos do FC Porto e concorrentes diretos do FC Porto", referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.