Francisco J. Marques visa Vasco Matos: «Como é possível estar alguém de forma clandestina no banco?»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou o comportamento de Vasco Matos, técnico-adjunto do Casa Pia, acusando-o de, numa primeira instância, ter ocupado "clandestinamente" o banco principal, e, posteriormente, ter "provocado" os elementos do banco do FC Porto."Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia, não podia estar ali, porque estava inscrito como elemento do banco suplementar. O Casa Pia meteu-o clandestinamente no banco principal, contando com a complacência da equipa de arbitragem e dos delegados da Liga, e passou o jogo todo a provocar o banco do FC Porto. O engenheiro Luís Gonçalves foi expulso por dizer ‘vai para o car…, não mandas aqui’, mas quem fez a provocação? Quem fez a provocação saiu incólume. Como é possível num jogo da 1.ª Liga estar alguém de forma clandestina num banco de suplentes? Sabemos que o nosso grande treinador, Sérgio Conceição, tem aversão às braçadeiras, mas há um elemento que não pode lá estar no banco e ninguém repara. Não deixo de salientar a suprema hipocrisia do comunicado do Casa Pia a defendê-lo, parece que também não o viram e não o ouviram durante o jogo a provocar, o que ele disse aos seus jogadores durante a semana... Com certeza que não se refere assim quando vai à Luz e a Alvalade. Portou-se muito mal e escapou ao cartão amarelo. O nosso treinador foi vítima das provocações, mas tenta-se criar a ideia de que a responsabilidade foi de Sérgio Conceição", referiu Francisco J. Marques, em declarações no programa 'Universo Porto da Bancada', no Porto Canal.