Francisco J. Marques volta à carga: «Falta ofensiva salvou expulsão de Bah»

Ainda com base nas imagens recolhidas pelo FC Porto , Francisco J. Marques voltou, na noite desta terça-feira, a defender que o lateral do Benfica, Bah, deveria ter sido expulso ao minuto 17 do clássico de sexta-feira passada, frente ao Benfica, no Estádio do Dragão. Para o diretor de comunicação do FC Porto, a decisão de João Pinheiro "pela falta ofensiva" de Galeno, no lance em questão, "foi a forma de salvar a expulsão" do defesa das águias."O problema da arbitragem do João Pinheiro foi este lance. Há outros lances que se podem discutir, mas na minha opinião não têm peso no desenrolar do jogo. Genericamente decidiu quase sempre bem, decidiu bem por exemplo nos amarelos ao Eustáquio, ninguém do FC Porto reclamou, mas este lance mancha desempenho de João Pinheiro, porque tem muita interferência no jogo. No estádio ficam muitas dúvidas, mas o árbitro decide logo falta ofensiva. As imagens que a Sport TV passa não são elucidativas", começou por afirmar Francisco J. Marques, utilizando, depois, os tais vídeos recolhidos pelos dragões."Nestas imagens percebe-se claramente. Galeno arranca na direção da baliza do Benfica, depois de deixar passar a bola, e ele não tem que passar a dois metros do adversário. Tenta passar junto a ele. E o Bah, desloca-se para a sua esquerda para tentar a intercetar o movimento de receção do Galeno e até tenta proteger-se com os braços. O Galeno arranca forte e derruba o Bah. Quem faz a infração é claramente o Bah, que já tem amarelo. Não havia alternativa que não a exibição do segundo amarelo. Decidir pela falta ofensiva foi a forma de salvar a expulsão. Não estou a fazer nenhum juízo de valor, estou a assinalar um erro que teve muita influência no desenrolar o jogo. Seria o Benfica, dez minutos antes do FC Porto, a ficar reduzido a 10, seria outro jogo. Esta decisão veio dar uma natureza contrária ao jogo", considerou no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal."Não há outra forma de olhar para isto. Se o Bah se deslocou para intercetar o deslocamento na direção da baliza do Galeno, há falta do Bah. Ser do Benfica não o iliba de fazer falta, a não ser que agora criem essa regra. Se o Galeno foi de encontro ao jogador do Benfica, que já lá estava, a falta é do Galeno. Não foi isso que aconteceu… como mostram estas mensagens", rematou Francisco J. Marques.