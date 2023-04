Francisco J. Marques volta ao clássico e visa Luís Godinho: «Erros graves contra o FC Porto»

Para Francisco J. Marques, o Benfica-FC Porto ficou marcado por erros de arbitragem. O diretor de comunicação portista considera que ficou por marcar um penálti sobre Taremi, num lance com Vlachodimos, e outro sobre Zaidu, num duelo com Otamendi. E disparou contra o VAR Luís Godinho.





"No lance do Taremi, compreendo que o árbitro não tenha percebido a joelhada que o Vlachodimos lhe deu. Mas quem está na função do VAR tem a obrigação de ajudar o árbitro. O VAR tinha a obrigação de sinalizar este penálti. No lance do Zaidu é ainda mais escandaloso que o VAR Luís Godinho não tenha ajudado o árbitro. Esta época estamos a assistir a uma regressão do VAR. O VAR surgiu para ajudar o árbitro a ajuizar melhor e, esta época, têm havido erros grosseiros nos jogos do Benfica. Depois há senhores árbitros que parecem ter um azar terrível, como é o caso de Luís Godinho. Quer a VAR ou a árbitro, tem decidido permanentemente em prejuízo do FC Porto", acusou Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Porto Canal.E prosseguiu: "Se os erros fossem distribuídos uma vez para um lado e outra para outro…. Não há memoria, há vários casos de erros graves do árbitro Luís Godinho contra o FC Porto. E mais uma vez, neste clássico, foi sistemático. Ele não interveio a ajudar a arbitragem, o jogo e a verdade desportiva como era sua obrigação. O caso do lance do Zaidu é mesmo indesculpável. É demasiado visível. Não consigo entender. Também no lance do Taremi tinha obrigação de sinalizar."Francisco J. Marques colocou, depois, o foco no Benfica e acrescentou: "Desde o início do campeonato que o Benfica parece que beneficia de um regime de exceção por parte dos VAR, que não assinalam lances de penálti contra o Benfica. Neste jogam foram dois. No Benfica-Paços não foi assinalado um penálti que poderia dar o 3-3. Depois houve o célebre lance do André André [V. Guimarães], um penálti claríssimo. No jogo com o Vizela, também há um penálti que poderia ter dado o empate, mais recentemente houve outro no jogo com o Rio Ave e, agora, estes dois no jogo com o FC Porto."O diretor portista lembra ainda que, caso o FC Porto tivesse convertido em golo um dos penáltis que considera que ficaram por marcar no clássico, a equipa de Sérgio Conceição ficaria em "vantagem no confronto direto" com os encarnados.E questionou-se: "O que que se passa? Que condicionamento existe? Estes árbitros têm de ser sancionados corretamente para não se repetir. Tivemos uma volta inteira para beneficiar de um penálti. O caso mais gritante foi contra o Casa Pia. Depois, no jogo com o Gil Vicente, aí o VAR Tiago Martins interveio e bem para marcar penálti contra o FC Porto, mas depois houve um pisão sobre o Taremi que já não foi sinalizado e um lance de mão que também não foi sinalizado. Parece que os árbitros na função de VAR estão condicionados para assinalar lances capitais a favor do FC porto e lances capitais contra o Benfica. Isto faz com que existam sete pontos de distância entre as duas equipa. É muito triste notar que a verdade desportiva é beliscada pelo desempenho dos senhores árbitros. Que nas jornadas que faltam o desempenho seja isento."