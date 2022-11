Francisco Meixedo operado com sucesso ao joelho esquerdo

A operação de sutura do menisco do joelho esquerdo de Francisco Meixedo decorreu com sucesso, informou esta quarta-feira o FC Porto. A intervenção decorreu ao início da noite de ontem na Ordem de São Francisco e esteve a cargo da equipa do professor José Carlos Noronha.O guarda-redes do FC Porto lesionou-se ao serviço da Seleção Nacional de sub-21, onde se encontrava em estreia. Agora, enfrenta uma paragem de alguns meses. Meixedo faz parte do plantel principal do FC Porto, mas vinha a ter espaço competitivo na equipa B, por quem realizou nove jogos na presente temporada.No início deste mês, Meixedo renovou o seu contrato com os dragões até 2027.