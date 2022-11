Francisco Meixedo renovou com o FC Porto até 2027

Francisco Meixedo “É uma felicidade e um orgulho tremendo continuar a representar o FC Porto. É o clube do meu coração e da minha cidade. Esta já é a décima terceira temporada que represento este clube." pic.twitter.com/aTjaL78GeS — FC Porto (@FCPorto) November 2, 2022

Francisco Meixedo, anunciou o FC Porto esta quarta-feira, renovou o seu contrato até 2027.O jovem guarda-redes, de 21 anos, integra o plantel principal dos dragões, mas tem tido o seu espaço competitivo na equipa B. No plantel de António Folha, na presente temporada, participou em sete jogos da 2.ª Liga, tendo saído com a folha em branco em seis deles. No total, encaixou um único golo na única derrota que sofreu, contando ainda quatro triunfos e dois empates."É uma felicidade e um orgulho tremendo continuar a representar o FC Porto. É o clube do meu coração e da minha cidade. Esta já é a décima terceira temporada que represento este clube. Aqui vivi os momentos mais felizes da minha vida. Procuro continuar a trabalhar para continuar a crescer e a conquistar vitórias em nome deste grande clube", afirmou Meixedo à comunicação do clube.Apesar da tenra idade, Meixedo já tem um campeonato nacional sénior no currículo, conquistado na temporada passada, por fruto da estreia na equipa principal, lançado por Sérgio Conceição na segunda parte da derradeira jornada da Liga, frente ao Estoril. De resto, este internacional jovem português também já foi campeão nacional de sub-19 e venceu a Youth League.O presidente Pinto da Costa e o administrador Vítor Baía marcaram presença na cerimónia de assinatura do novo contrato de Meixedo.