Francisco Seixas da Costa condenado por difamar Sérgio Conceição nas redes sociais

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Francisco Seixas da Costa, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal do Bolhão, no Porto, do crime de difamação agravada, ao qual está associada uma multa de 2.200 euros, e a pagar uma indemnização civil por danos de 6 mil euros, valores que juntos acrescem aos 8.200 euros.





Em causa está uma publicação na rede 'Twitter', em março de 2019, onde chamou Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, de "javardo".O valor da indemnização reverte para uma instituição de caridade.Pedro Henriques, advogado de Sérgio Conceição, falou aos jornalistas presentes no tribunal, sublinhando o sentimento de justiça que foi feito para com o treinador do FC Porto, alguém que de acordo com a sua defesa tem "passado alguns dias complicados com as situações que ocorreram com a família"."Era o que estávamos à espera e nesta altura que têm sido dias difíceis e alturas difíceis que o Sérgio tem passado com as situações que têm ocorrido e que são do conhecimento público. O tribunal fez a justiça que entendeu e que nós entendíamos que era a correta, que tinha sido completamente ultrapassado os limites daquilo que é a liberdade de expressão que é muito protegida. Todos os dias temos exemplos dessa liberdade de expressão cujos os Direitos do Homem permite que as pessoas possam ter e ainda bem. Mas neste caso concreto, desde o início que a nossa convicção era é que as coisas tinham sido largamente ultrapassadas e, portanto, apesar de não ter sido também este o desejo, havia disponibilidade por parte do Sérgio em aceitar um pedido de desculpas porque estas coisas acontecem. Mas não foi assim. Não foi assim que quiseram. Nesta fase o tribunal decidiu desta forma e vamos esperar porque o meu ilustre colega pode entender recorrer. É uma pequena etapa mas para já estamos satisfeitos com o resultado e, sobretudo, mais do que satisfeitos com o resultado, com a reposição de alguma justeza com o Sérgio, que tem ouvido muita coisa e passado alguns dias complicados com as situações que ocorreram com a família. Esta situação não compensa, mas pelo menos alguma coisa lhe traz alguma satisfação porque efetivamente as pessoas têm de ter noção que há a figura pública, mas também há a família e isso ter de ser respeitado", começou por dizer a defesa do técnico dos dragões, assumindo que Sérgio Conceição ficou "satisfeito" pela decisão do tribunal."Ficou satisfeito por esta decisão e também deu a indicação que sentia reposta alguma justiça e neste caso concreto, que já passou há muito tempo, e nós sabemos o que passou na altura com a família, com os filhos, que ainda frequentavam a escola... A expressão que foi proferida na altura não foi nada agradável. Como sabem, ele sofre todos os dias de expressões de todo o tipo. Esta, como também decorreu outra aqui e que o processo foi também arquivado, manteve-se até agora, foi julgado e o tribunal decidiu que ultrapassou efetivamente os limites", disse.Sobre o valor da indemnização, Pedro Henriques afirmou que Sérgio Conceição irá reverter o montante a uma instituição de caridade ainda a definir na cidade do Porto. "Sim, efetivamente ficou aquilo que o tribunal determinou. O Sérgio [Conceição] já me deu a indicação e vamos endereçar esse valor para uma instituição de caridade, possivelmente e seguramente aqui do Porto", terminou.