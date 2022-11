Frasco: «O Fernando Gomes nunca vai desaparecer da minha memória»

Companheiro de equipa de Fernando Gomes durante largas épocas, ao serviço do FC Porto, onde atualmente é treinador-adjunto nos escalões de formação, António Frasco marcou presença no velório do bibota, este domingo, para uma última despedida a um "companheiro de grandes lutas"."A memória vai ficar sempre, porque o Fernando nunca vai desaparecer da minha memória. Era um amigo, um companheiro de grandes lutas, um goleador nato, um homem espetacular e naturalmente é uma tristeza enorme, mas infelizmente a vida obrigou-o a sofrer de uma forma atroz. Não merecia, mas temos de lhe prestar uma homenagem e continuarmos a lembrar-nos dele", afirmou o antigo jogador."O Fernando tinha um caráter e personalidade muito forte, incentivava-nos no sentido de querermos ganhar e dar o nosso melhor", frisou, quando questionado sobre a sua liderança no balneário, lembrando o infortúnio da lesão antes da final de Viena: "Aconteceu um caso, que é de uma tristeza enorme para ele e uma mágoa, que foi no último treino antes de partirmos para jogarmos a Taça dos Campeões Europeus, ele faz um carrinho, que não é muito normal, porque as coisas não estavam a correr bem no treino com os juniores, e acaba por se lesionar. Isso demonstra toda a sua entrega, o seu querer e determinação. Foi uma tristeza muito grande para ele não poder participar na vitória em Viena, mas mostrou naquele momento todo o caráter e a dedicação que ele tinha para com todo nós e o clube."Frasco concluiu com a garantia que Fernando Gomes será "sempre uma grande referência" para os jovens da formação portista: "Um goleador nato, o maior de todos os tempos, e uma lenda do futebol português."