Fucile felicita dragões com 'bicada': «O Benfica tem de tirar o estádio e fazer outro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os antigos futebolistas do FC Porto Iker Casillas e Jorge Fucile felicitaram este sábado os dragões pela conquista do 30.º título de campeão nacional, momentos após o triunfo da equipa de Sérgio Conceição frente ao Benfica, por 1-0.



"Parabéns ao meu querido FC Porto! Campeão da Liga portuguesa! Parabéns a essa cidade maravilhosa e a todos os seus seguidores", escreveu o antigo guarda-redes espanhol na sua conta oficial no Twitter.

Internacional espanhol, formado no Real Madrid, Iker Casillas chegou ao FC Porto em 2015, após 25 anos ao serviço dos merengues, incluindo os escalões de formação. Representou os azuis e brancos durante quatro temporadas, até que um problema cardíaco o forçou a 'pendurar' as luvas no final da época 2018/19, após sagrar-se campeão nacional na época anterior, em 2017/18.

Já Fucile, que foi cinco vezes campeão pelo FC Porto, entre 2006 e 2012, e festejou no Estádio da Luz o título de 2011, foi bastante mais 'corrosivo' no Instagram. "FC Porto campeão [...]. Obrigado meu FC Porto. O Benfica tem de tirar o estádio e fazer outro. Coitados, filhos [...], escreveu o antigo lateral internacional uruguaio.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin. No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos azuis e brancos, num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo, ao minuto 52.