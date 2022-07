Fumo do incêndio em Faro chega ao treino do FC Porto em Vale do Lobo

O FC Porto cumpre, na manhã desta quarta-feira, mais um treino de preparação para a nova temporada em Vale do Lobo, Algarve. A sessão decorre debaixo de algum fumo oriundo do incêndio que lavra em Faro, a cerca de 20 quilómetros por estrada do local dos trabalhos portistas, mas bem menos em linha reta.Note-se que o fogo começou nas primeiras horas da madrugada e está relativamente perto do Aeroporto de Faro, de onde os dragões partirão, amanhã, de regresso à Invicta. De momento, a controlar as chamas dentro do possível, estão no terreno 232 operacionais, auxiliados por 84 meios terrestres e quatro meios aéreos.