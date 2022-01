Funeral de Maria Amélia Canossa será na sexta-feira

As cerimónias fúnebres de Maria Amélia Canossa terão lugar a partir de amanhã, na Igreja de Santo António das Antas, no Porto, estando o funeral marcado para sexta-feira, às 15 horas, no mesmo local. Após a cerimónia seguirá para o Crematório de Paranhos.Maria Amélia Canossa faleceu ontem, aos 88 anos, tendo sido já várias as homenagens prestadas pelo FC Porto, em especial pelo presidente Pinto da Costa, que destacou a paixão que a cantora tinha pelo clube.