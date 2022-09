Futre e a homenagem dos adeptos do FC Porto em Madrid: «Quase ia para o hospital outra vez»

Paulo Futre foi esta quarta-feira alvo de homenagem por parte dos adeptos do FC Porto no relvado do Civitas Metropolitano, estádio do Atlético Madrid, antes do encontro entre as duas equipas esta noite para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





Em declarações à ELEVEN, o ex-internacional português agradeceu a demonstração de carinho dos adeptos portistas, que já se encontram presentes no interior do recinto madridista. "Foi tremendo, os adeptos do FC Porto já estão aqui há mais de uma hora. Foi terrorífico, quase que ia para o hospital outra vez [risos]. Entrou-me cá dentro de uma maneira incrível, muito obrigado a estes campeões que estão aqui. Fizeram-me sentir uma emoção única, mas também aos adeptos do FC Porto que estão em casa", começou por dizer o antigo jogador dos dragões e dos colchoneros.

Homenagens dos adeptos

"Eu tenho 56 anos, já me retirei há mais de 20 anos. Não há palavras. É difícil, porque eu não me retirei ontem. E o carinho... tiria de ter feito algo incrível no FC Porto e aqui em Espanha. Não sei o quê que fiz, mas acho que joguei bem."

Atlético-FC Porto novamente na Champions

"Parece o destino, na primeira jornada da Champions acontece-me isto: Atlético-FC Porto. É incrível. Já estive com o presidente do FC Porto, vou estar agora com todos lá em cima, com o Vítor Baía, com o diretor desportivo, do Atlético e todos. Do Atlético ainda não vi nenhum, mas do FC Porto... Eu tenho dois pais desportivos, o grande Aurélio Pereira, que me descobriu, e o Pinto da Costa, alguém que eu amo. Sem ele não estava aqui. Quando ele me viu, disse-lhe: 'Presidente, cá estamos aqui'. E ele: 'Paulinho, muitos anos aqui ainda'."

Mensagens de apoio de todos

"O telefone tem o meu filho mais velho, foi ele que me disse que tinha 8 mil e tal mensagens. É ele quem está a responder a pouco e pouco. Tenho que responder a todos. Aos portugueses que me estão a ouvir, eu vou responder a todos, não pode ser como uma mensagem de Natal. Não pode ser assim. [Ausência do tabaco] Sofri no primeiro e no segundo dia. Está aí o Costinha, que me conhece muito bem, eu comia-os. E desde o dia 21 que eu nunca mais fumei um cigarro e nunca mais vou fumar na minha vida. Começou uma etapa da minha vida sem tabaco e vai ser maravilhosa também."

Prognósticos para o jogo de hoje

"Que ganhe o melhor, mas para mim seria um empate 2-2, seria perfeito e ficaria feliz."





