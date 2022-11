Futre: «Retirar o 9? Concordo com tudo. Até que Portugal jogue com uma braçadeira negra amanhã»

Uma das muitas figuras do desporto nacional que marcou presença no velório de Fernando Gomes, que decorre este domingo na Igreja das Antas, no Porto, Paulo Futre, companheiro de equipa no FC Porto, recordou o impacto do Bibota na sua carreira."Foi um dos grandes do futebol português. O futebol português está de luto e o FC Porto, claro. A nível pessoal, foi um líder, um capitão. Sem ele não estava aqui. Fizemos uma dupla do outro mundo", atirou o antigo jogador, que apoio a ideia de André Villas-Boas de retirar a camisola 9 em honra do antigo avançado portista."Concordo com tudo, até com que Portugal jogue amanhã [segunda-feira] com uma braçadeira negra, porque estamos a falar de um dos grandes. O FC Porto era tudo para ele, mas nunca o ouvi a incentivar a violência, sempre respeitou os rivais. Foi sempre um autêntico senhor", frisou.Paulo Futre salientou também a forma como Fernando Gomes o recebeu, quando se transferiu para os dragões. "Recordo o meu primeiro dia no balneário do FC Porto. Eram outros tempos, só o Inácio era de Lisboa. Eu era o segundo, um miúdo e ele era o líder. Acarinhou-me e abraçou-me, tornou mais fácil a adaptação e mostrou-me onde estava a mística. Foi grande dentro e fora de campo. Estou aqui para me despedir deste grande campeão", terminou.